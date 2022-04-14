Kızılay’da hedef 4 bin aileye ulaşmak

Kızılay Kırşehir Şube Başkanlığı Ramazan ayı süresince şehirde ortalama 4 bin aileye hayırseverler aracılığı ile yardım ulaştırmayı hedefliyor.

Şube Başkan Yardımcısı Tolga Çoban, Kızılay’ın hayırsever kişilerle vatandaş arasında köprü vazifesi görerek ihtiyaç sahibi kalmaması için çalışma yürüttüğünü söyledi. Çoban; "Türk Kızılay’ı Kırşehir Şubesi olarak Ramazan Ayı süresince 4 bin aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize halkın ve hayırseverlerin destekleriyle ulaşacağız. Amacımız 4 bin aile olarak belirlediğimiz hedefimizi daha da yukarı çıkarmak" dedi.

Kızılay’ın ihtiyaç sahipleri için köprü vazifesi gördüğünü aktaran Çoban; "Hayır yapmak isteyen ve Türk Kızılayı’ını tercih edenler, 250 ve 300 lira şeklinde hazırlanmış Ramazan Ay kolilerimiz var. Kolilerimizin yanı sıra Kızılay’a fitre, zekat bağışı da yapabilirler. Hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine köprü görevi görerek ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

Kızılay Kırşehir Şubesi yerel marketlerde açtığı stantlar ile de hayırseverlerin dikkatini çekerek ihtiyaç sahibi kişiler için bilgilendirme yapıyor.