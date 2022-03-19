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Kızılay’a 6 saatte 104 milyon liralık rekor bağış

Kızılay’a 6 saat süren “Dayanışma ve Teşekkür Programı”nda yapılan bağışların toplam miktarı 104 milyon lirayı geçti.

Haberde İnsan 19.03.2022, 10:37
Kızılay’a 6 saatte 104 milyon liralık rekor bağış

Kızılay’a 6 saat süren “Dayanışma ve Teşekkür Programı”nda yapılan bağışların toplam miktarı 104 milyon lirayı geçti.

Kızılay, “Teşekkür ve Dayanışma Programı” ismiyle 6 saat süren canlı yayın programı düzenledi. Bir bölümü ulusal kanalardan tamamı ise Kızılay’ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan programda, Ramazan öncesi hayırseverler bağışlarını Kızılay’a emanet etti. Program süresinde Kızılay’a yapılan bağışların Toplamı rekor bir rakam ulaştı. Toplamda 104 milyon lira Kızılay’a bağış yapıldı.

Ramazan aylarında Kızılay’a düzenli bağış yapan isimler bu yıl da “iyiliklerine elçi” olarak Kızılay’ı seçtiler. Sunucu Müge Anlı aşevlerinde iftar yemeği vereceğini açıklarken, TMSF Başkanı Fatih Rüştü Karakaş 1 milyon lira, Adanalı iş adamları ve yardımseverler 7.5 milyon lira, İstanbul Büyükşehir Kızılay Şube 2 milyon lira, TiGSAD Başkanı Nazım Kanpolat 1,5 milyon TL’lik iç giyim ürünü, Konyalı bir hayırsever 7 milyon değerinde 7 katlı bir apartman ve ETİSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mert Özgün ise ömrünün sonuna kadar tüm zekatlarını Kızılay’a bağışlayarak ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Canlı yayına bağlanan 5 yaşındaki Fatma Zehra ise kumbarasındaki paralarını Kızılay’a bağışladığını söyleyince duygu dolu anlar yaşandı.

Yayına Samsun’dan bağlanan emekli bir çift 2 milyon lira değerinde 2 sıfır daire, 2 müstakil arsa bağışladı. İsmini vermek istemeyen bir bağışçı da canlı yayında Kızılay’a 3 milyon lira bağışladığını bildirdi. For Children Smile Derneği ise gıda kolisi ve Suriye’de yetimhanelerde kullanılmak üzere 1 milyon lira insani yardım bağışlandığını duyurdu.

“Bu Yardımlar Bizim İçin Can Suyu”

Paylaşarak bereketin artacağına dikkat çeken Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Dayanışma ve yardım ayımız olan Ramazan’da sofralar kurulduğunda biz ihtiyaç sahiplerine önceden ulaşabilmiş olalım istedik. Ramazan ayında yardımlarımız devem edecek. Ama biz Ramazan’ın ilk iftarında sahurunda masalarda olmak istiyoruz. Bu yardımlarınız bizim için can suyu. Dayanışma insanın insana dayanması ile oluyor. Sizlerin hiç tanımadığınız insanlara elinizi uzatmanızla oluyor. Bunun bereketi buradaki rakamlarla sınırlı değil. Afganistan’dan Ukrayna’ya 20 ülkeye acının çok olduğu bu bölgelerde yardımlarımızı yapmaya çalışacağız. İnsanın elinden tutmaya çalışacağız. Bu Ramazan Bayramı’nda da bu hedefleri birkaç kat aşacağımıza inanıyorum. Sizlerin bağışları tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşacak” diye konuştu.

"Çalınmadık kapı kalmayacak"

Kızılay’a gelen bağışlar ile Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine destek olacaklarını aktaran Kınık, şunları söyledi:

“Geçen sene 45 milyon insana dokunduk. Bu sene bu sayıyı arttırmayı hedefliyoruz. Keşke olmasa ama insanın acısı artıyor. Krizler artıyor. Karmaşıklık artıyor. Sizlerin desteği ve cömert bağışları sayesinde ülkemizin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak gıda paketleri, bir ailenin gıda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanıyor. Zekât, Fitre ve Fidye bağışlarıyla yoksul ailelere yardım ulaştırılacak. İçerisinde ayçiçek yağı, kırmızı mercimek, domates salçası, kuru fasulye, arpa ve tel şehriye, toz şeker, makarna, pirinç, bulgur, çay, un ve tuz bulunan gıda kolileri dağıtacağız”.

Destek ve bağış yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milletvekili Rumeysa Kadak, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Müge Anlı, Tim Başkanı İsmail Gülle, Suzan Kardeş, For Children Smile Derneği, TMSF Başkanı Fatih Rüştü Karakaş, TİGSAD Başkanı Nazım Kanpolat, Ömür Gedik, ticaret odaları, belediyeler bağış ve açıklamalarıyla programda Kızılay’ın yanında oldular.

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