Kızılay yapılan bağışla ihtiyaç sahiplerine 50 bin kişilik iftar yemeği dağıttı

Coca Cola’nın aşevlerinde kullanılmak üzere 2 milyon lira bağışta bulunduğu Kızılay, Ramazan’da 50 bin kişilik iftar yemeği hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Pandemi döneminde sağlık ve restoran çalışanlarından İzmir depremi sırasında depremzedelere destek olmaya kadar Kızılay’ın yürüttüğü birçok insani yardım çalışmasına destek veren Coca Cola, bu Ramazan’da da Kızılay aşevleri için bağış kampanyası başlattı. Kızılay aşevlerine bağışlanan 2 milyon Türk lirasının yanı sıra Türkiye genelinde 2,5 litrelik Coca Cola şişelerinden alan herkes bu iyiliğe ortak olacak. Şirketin Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca ve Türkiye Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin ile Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Kızılay’ın Pendik Aşevi’nde sefer taslarını ihtiyaç sahipleri için beraber doldurdu.

Günlük 90 bin kişiye aşevlerinde yemek çıkıyor

31 aşevinin yanı sıra 74 mobil ikram aracı ile günlük 90 bin kişilik yemek çıkartıldığını belirten Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, “Bağışçılarımızın desteği ve yardımı ile Kızılay binlerce ihtiyaç sahibine bu Ramazan ayında da yardımda bulunuyor. Bizler bu yardımları iletmede sadece aracı görevi görüyoruz. Coca Cola’ya bu Ramazan ayında bize aşevlerinde kullanılmak üzere vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu sefer tasları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak” diye konuştu.

Kızılay ile birlikte Ramazan’ın bereketini ihtiyacı olan ailelere ulaştırmaya devam edeceklerini söyleyen şirketin Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca ise, Kızılay’a ihtiyaç sahiplerine yardımlarından dolayı teşekkür etti. Karaca, “Kızılay, uzun bir süredir hem aşevleriyle hem de ihtiyacı olanlara bu Ramazan’da ve diğer dönemlerde destek oluyor. Bugün Pendik’teki aşevindeyiz. 2 bin aileye yemek ulaştırılıyor. Kızılay’a böyle güzel bir tesis kurdukları ve böyle güzel bir operasyon yaptıkları için minnettarız” diye konuştu.