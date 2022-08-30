Kızılay tırları Pakistan için yola çıktı

Kızılay, Pakistan’da yaşanan sel felaketi sonrası afetten etkilenenler için insani yardım tırlarının Kuzeydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi’nden uğurladı.

26 Ağustos’ta etkisini gösteren şiddetli muson yağmurlarının Pakistan’ın Novşera şehrinden geçen Kabil Nehri’nin su seviyesini bir anda yükseltmesiyle Belucistan, Sind, Gilgit-Baltistan, Pencap, Azad Keşmir ve Hayber-Pahtunhva eyaletlerinde 30 milyon insan sel ve su taşkınlarından etkilendi. Afetin hemen ardından Pakistan Delegasyonu aracılığıyla ihtiyaç tespiti yaparak 300 aileye hijyen kiti, su bidonu ve sineklik ulaştıran Türk Kızılay’ı, ilk müdahalenin ardından içerisinde 200 adet 16 metrekare afet çadırı, 2 bin adet battaniye, 335 adet sünger yatak, 150 çift çizme, 140 kürek ve 20 adet yağmurluğun bulunduğu insani yardım malzemelerini tırlarla bölge halkına ulaştırmak üzere Erzurum’da bulunan Kuzeydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi’nden uğurladı.

İyilik trenleri bu kez Pakistan için yola çıkacak

İçerisinde acil ihtiyaçların bulunduğu insani yardım tırlarını Erzurum’dan gönderen Türk Kızılay’ı, AFAD koordinasyonunda ve diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle daha önce Afganistan’a gönderilen “İyilik Trenleri”ni bu sefer de Pakistan’a ulaştıracak. Pakistan’da selzedelere ulaştırılacak olan ilk tren, 30 Ağustos’ta Tarihi Ankara Garı’nda düzenlenen törenle yola çıkacak.

Pakistan’daki sel felaketinden etkilenen insanlar için bir yardım kampanyası da başlatan Türk Kızılay’ı, bağışçılarından gelen yardımları bölge halkına ulaştırmak için seferber oluyor. Kızılay aracılığıyla Pakistan halkının zor günlerinde yanında olmak isteyen hayırseverler; 168 Çağrı Merkezi ve www.kizilay.org.tr üzerinden veya PAKİSTAN yazıp 2868’e SMS göndererek destek olabiliyor.