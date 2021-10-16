Kızılay sevgi bohçalarıyla bebeklere hoş geldin diyor

İnsani yardım evrenine öncülük eden, kuruluşundan bu güne de iyiliğin köprüsü vazifesinde bulunan Kızılay, uzun yıllardır süre gelen “Sevgi Bohçası” yardımlarıyla da bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor.

Bebek sahibi olan ve herhangi bir sosyal güvencelerinin olmadığı tespit edilen, maddi imkânsızlık içerisindeki aileler, temel bebek bakımına yönelik ihtiyaçlarını Kızılay’ın Sevgi Bohçalarında buluyor. Hayırseverlerin bağışları ve Kızılay şubelerinin çalışmalarıyla yürütülen Sevgi Bohçası yardımlarıyla her yıl binlerce yeni doğan bebek ve annelerinin ihtiyaçları karşılanıyor. Tarihinin her döneminde ihtiyacı olan herkese olduğu gibi anne ve bebeklerine de hazırladığı yardımları ulaştıran Kızılay, 2010 yılında kapsamlı olarak hayata geçirdiği Sevgi Bohçası projesine gelen bağışlar sayesinde bugün de gönüllerde kalıcı izler bırakıyor.

Anne ve bebeklerinin yüzleri gülüyor

Kızılay’ın Sevgi Bohçasından yeni doğum yapmış ihtiyaç sahibi anne ve bebekleri faydalandırılıyor. Başvuru aracılığıyla veya Kızılay ekiplerinin tespit çalışmaları neticesinde ihtiyaç sahibi aileler belirleniyor. Daha sonra şubeler, temsilcilikler veya sosyal yardım uzmanları aracılığıyla ailelere ulaşılıp yardım malzemeleri bizzat kendilerine ulaştırılıyor.

Hayırseverlerin bağışları sayesinde Sevgi Bohçalarını hazırlayan Kızılay, yeni doğan bebeklerin ve annelerinin öncelikli olarak hijyen, giyim eşyası gibi temel ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. Sevgi Bohçalarının içerinde ise; anneler için gecelik, hijyenik ped, bulunurken bebekler için bez, ıslak mendil, pamuk, pişik kremi, şampuan, sabun, bebek yağı, emzik, biberon, ateş ölçer, oyuncak, hastane çıkış seti ve battaniye yer alıyor. Daha çok kişinin yararlanması adına ise Sevgi Bohçası tek seferlik olarak veriliyor. Ailenin ihtiyaç durumuna göre ise hayırseverlerin desteğiyle Kızılay ekipleri başkaca sosyal yardım çalışmaları da yapabiliyor.

Yardım etmek isteyenin adresi Kızılay

Verilen destekte de yapılacak bağışlarda da ilk akla gelen Kızılay, ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen yardımseverler ile kurumsal yapıların sosyal sorumluluk kapsamındaki bağışlarını ulaştırabilmeleri için kolaylıklar sağlıyor. Hayırseverler, gerek Kızılay geleneği “Sevgi Bohçası”na gerekse de “eğitim, sosyal yardım, afet, projeler” gibi kategoriler özelinde bağışlarını gerçekleştirebiliyor. Bir Sevgi Bohçası için belirlenen 250 TL tutar veya daha fazlası için katları bağışlanabilirken daha küçük miktarlar ile düzenli bağış da yapılabiliyor.

Kızılay’ın tüm bağış kanallarında Sevgi Bohçası’na ilişkin veya diğer projelere ait seçenekler bulunuyor. Bağışlar, mobil uygulama ile web sitesini kullanarak, 168 ücretsiz çağrı hattını arayarak, internet bankacılığı dahil bankalardaki Kızılay hesap numaraları üzerinden ve şubeler aracılığıyla kolay ve güvenli bir şekilde yapılabiliyor.