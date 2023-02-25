Kızılay Okulu öğrencilerinden depremzedeler için duygulandıran bağış

Manisa’da ilkokul öğrencileri, asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle başlattıkları kampanyada toplanan yaklaşık 55 bin TL’yi Türk Kızılay Manisa Şubesine bağışladı. Minik öğrencilerin depremzedeler için yazdıkları notlar ise duygulandırdı.

Yunusemre İlçesinde bulunan Kızılay İlkokulu öğrencileri, okul yönetimi ve okul aile birliğinin organizasyonu ile asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için bağış kampanyası başlattı. Türk Kızılay Manisa Şubesi görevlilerinden mühürlü bağış zarflarını alan okul yöneticileri, okulda eğitim öğretimini sürdüren 1350 öğrenciye dağıttı. Öğrenciler ve velileri, zarflara depremden etkilenen vatandaşlar için bağışta bulunurken, zarfların içerisine ayrıca depremden etkilenen vatandaşlar için küçük notlar bıraktı.

Toplanan bağışlar, okul yöneticileri ve okul aile birliği tarafından sayılan 53 bin 680 liralık bağış, makbuz karşılığında Türk Kızılay Manisa Şubesi yetkililerine teslim edildi.

Kızılay İlkokulu Müdürü Bayram Akın, öğrenci ve velilerinin deprem mağduru vatandaşlar için ilk günden itibaren adeta seferber olduklarını söyledi.

Asrın felaketinin meydana geldiği günden bu zamana kadar destek kampanyalarını sürdürdüklerini belirten Akın, şunları söyledi: "Okul aile birliğimiz ve öğretmenler kurulu olarak karar alıp kampanyaya başladık. Konuyla ilgili Türk Kızılay Manisa Şubesi yetkilileri ile iletişime geçerek yardım zarflarını aldık. Bu zarfları öğrencilerimiz aracılığı ile velilerimize ulaştırdık ve gönüllerinden ne koptuysa zarfların içerisine koyup bize teslim ettiler. Bizlerde bu zarfları Türk Kızılay Manisa yetkililerine teslim ettik. Destek olan herkese teşekkür ediyorum."

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ise yaptığı açıklamada, yardımlaşma ve dayanışmanın Türk milletinin kodlarında olduğunu söyledi. Kampanyaya destek olan herkese teşekkür eden Demirtaş, şöyle konuştu: "Türk Kızılay Manisa Şubemiz, Yunusemre ilçemize 24 sınıflı bir okul kazandırdı. Bizlerde asrın felaketi sonrasında okul öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle şimdi vefa zamanı diyerek Türk Kızılay Manisa Şubesiyle işbirliğiyle kampanya başlattık. Bugünde kampanya da toplanan bağışları Türk Kızılay Manisa şubesine teslim ettik. Yardımlaşma ve dayanışma bizim milletimizin kodlarında var. Kampanyaya destek olan başta okul müdürümüze, Türk Kızılay Manisa yetkililerine, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim. İyi ki Kızılay var, iyi ki yardımlaşma derneklerimiz var."