Kızılay, Niğde’de 9 bin depremzedeye yardım ulaştırdı

Türk Kızılay Niğde Şubesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Niğde’ye gelen yaklaşık 9 bin depremzedeye yardım ulaştırdı.

Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesindeki Kızılay Niğde Butik’te yaptığı açıklamada, depremin ilk gününden itibaren ekiplerin seyyar aşevi aracıyla birlikte Kahramanmaraş’a gittiğini ve hala orada görev yaptığını söyledi.

Kendisinin de Kahramanmaraş’ta görev yaptığını belirten Gençoğlu, depremzedelere 3 öğün çıkardıklarını ifade etti. Gençoğlu, Niğde’ye gelen depremzedelere de kıyafet, gıda ve nakit yardımları yaptıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Ramazan yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Kıyafet yardımımızı hem üniversitemiz içindeki Kızılay Butik’te hem de şubede yapıyoruz. Niğde’mizde 2 kamyon, 3 tır kıyafet geldi. Bunları dağıttık. Bugün bir tır kıyafetimiz daha geldi. Şu anda da onu indirmekteyiz. Niğde’de 10 binden fazla depremzede var ve hala gelenler oluyor. Yaklaşık 9 bin depremzedeye ulaştık, ulaşmaya da devam ediyoruz. Market kartlarımızı dağıttık, bitti. Ramazan’da tüm bağışçılarımızın Niğde Kızılay Şubemize bağış yapmalarını istiyoruz. Bu bağışlarla depremzedelerimiz ev tutan oldu, yurtlarda kalanlar var. Biz de onlara hayatlarını idame ettirmeleri için gerek gıda, gerekse kıyafet olaraktan Niğde Kızılay olaraktan yardımlarımızı devam edeceğiz inşallah.’’