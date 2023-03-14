Kızılay Kadın Kolları, deprem sahasında

Türk Kızılayı Kadın Kolları Ağrı Şubesi, Adıyaman ve Hatay’a giderek depremzedelerin yaralarını sardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli olan ve birçok ilin etkilendiği depremden sonrası, Kızılay Ağrı Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri Adıyaman ve Hatay’a giderek depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için sahaya çıktı. Birçok noktada yemek dağıtımı yapan gönüllüler, Sosyal Market projesi çereçvesinde depremzedelerin temel ihtiyaçlarını gidermesi noktasında seferber oldu.