Kızılay İdlib’de yapımını tamamladığı 748 briket evi ihtiyaç sahiplerine teslim etti

Suriye’de İdlib’e bağlı Sarmada ilçesinin Mashad Ruhin bölgesinde Türk Kızılay tarafından yapımı tamamlanan 748 briket ev ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, aynı nitelikte toplam bin 300 ev yapmış olacaklarını açıkladı.

Kızılay, Suriye’nin İdlib kentinde yer alan Sarmada ilçesinin Mashad Ruhin bölgesinde savaş mağduru Suriyelilere yardımını sürdürüyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahipleri için yapımı tamalanan 748 briket evin teslimi gerçekleştirildi. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, ilk etapta tamamlanan 748 evin sahiplerine teslim edildiğini belirterek, "15 gün içinde de geri kalan 540 tanesi sahiplerine teslim edilecek. Bin 300 ev yaklaşık 7 bin insana sıcak bir yuva olacak" dedi.

720 milyon gıda kolisi, 56 bin tır insani yardım malzemesi

Kızılay’ın şu ana kadar destekçileri ve paydaşlarıyla Suriye’ye 56 bin tır insani yardım malzemesi gönderdiğini kaydeden Kınık, "Yaklaşık 128 bin çadır ve barınma malzemesi, yaklaşık 720 milyon adet gıda kolisi, 30 milyon hijyen malzemesi, 2.5 milyon kırtasiye malzemesi, 65 milyon giyim ve battaniye dağıtıldı. Her gün yaklaşık 25 bin ekmek Kızılay fırınlarında pişirilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Her yıl Toprak Mahsulleri Ofisimiz aracılığı ile devletimiz, AFAD operasyonlarıyla 100 bin ton un, Suriye’de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İçme suyu ihtiyaçlarını gidermek için de kalıcı altyapı sistemlerine destek veriyoruz. Şimdiye kadar İdlib bölgesindeki kardeşlerimize 38 milyon ton içme suyu sevkiyatı yapıldı” bilgisini paylaştı.

"1.7 milyon insan derme çatma çadırlarda yaşıyor"

Bugün açılan evlerin mütevazi, ancak insanlar için çok çok önem arz ettiğini vurgulayan Kınık, "Onların korunması ve sağlığı için, çocuklar için büyük önem taşıyor. Bugün 2 bini aşkın mülteci kampı bulunan Suriye’de en ağır yük İdlib tarafında. 1.7 milyon insan derme çatma çadırlarda yaşıyor. Buradaki hayat çadırlarda devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Türkiye’deki insani yardım kuruluşlarımızın tamamının desteği ile başlatılmış olan bu kalıcı konut seferberliğinde insanlar kalıcı çözümlere bir adım daha yaklaşıyor" şeklinde konuştu.

Mashad Ruhin Briket Ev Proje alanında 400 metrekarelik sağlık ocağı açılışı da gerçekleştirildi ve yerleşkenin içindeki caminin temel atma töreni yapıldı. Yine Türk Kızılay tarafından açılışı gerçekleştirilen oyun parkları ile çocukların savaş psikolojisinden bir nebze de olsa uzaklaşması hedefleniyor. Ayrıca açılışı yapılan fırın ile bölgedeki insanların ekmek ihtiyacı da giderilirken, Sevgi Butik Mağazasıyla da bölgedekiler kendi ürettikleri ürünlerle hem ailelerine hem de bölge ekonomisine katkı sağlamış olacak.