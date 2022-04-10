Kızılay gönüllüleri Ramazan bereketini tüm Türkiye’ye taşıyor

“Az Çok Demeden Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun” sloganıyla Ramazan kampanyasını sürdüren Kızılay, Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış şube ve temsilciliklerinde faaliyetlere katılan gönüllüleri sayesinde çalınmadık kapı bırakmıyor.

Kızılay, Ramazan ayı boyunca yaklaşık 8 milyon insana ulaşmayı planlıyor. Yurt içinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılmasında Kızılay’ın en büyük destekçileri arasında ise gönüllüler yer alıyor. Hayırseverlerin bağışlarıyla yardım miktarını artırmayı da hedefleyen Kızılay, genç, kadın ve engelli vatandaşlardan oluşan 75 bin gönüllüsüyle Ramazan ayının bereketini ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşımak için seferber oluyor. Kızılay’ın dijital gönüllü yönetimi sistemi olan gonulluol.org üzerinden tüm faaliyetler organize edilerek ihtiyaç olması durumunda yeni görevler açılıyor. Ramazan ayı dolayısıyla iyilik ve hayırseverlik faaliyetlerinde destek olmak isteyen tüm vatandaşlara çağrı yapan Kızılay, gönüllüler arasında yer almak isteyenlerin kaydını sistem üzerinden gerçekleştirerek iyilik zincirini büyütüyor.

Genç Kızılay, Kızılay Kadın ve Kızılay Engelsiz teşkilatlarındaki gönüllülerle koordinasyon toplantıları gerçekleştirilerek Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programları organize ediliyor, yaşlılara vefa ziyaretinde bulunularak evleri temizleniyor, market/eczane ihtiyaçları gideriliyor, çocuklu aileler için özel paketler hazırlanarak dağıtılıyor. Gönüllüler ayrıca ülke genelinde çeşitli marketlerde Ramazan ayı boyunca bulunacak bağış stantlarında aktif rol alarak, bağış kabulünden Ramazan gıda paketlerinin hazırlanmasına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına kadar destek oluyor. İftardan sonra kan bağışı merkezlerinde ve şehir meydanlarındaki kan bağışı çadırlarında ekiplere de destek olan gönüllüler, teravih namazları sonrasında cami bahçelerinde tatlı ve kolonya ikramında da bulunuyor.