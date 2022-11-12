Kızılay evlerde eşya sabitledi

DÜZCE (İHA) – Türk Kızılay, 12 Kasım Düzce Depremi’nin yıldönümünde farkındalık oluşturmak için ‘Eşyalarım Bana Tehlikeli Değil’ etkinliğini Düzce’den başlattı. Düzce, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da başlatılan etkinlikte çerçevesinde 270 haneye “Eşya Sabitleme Aparatı” dağıtılacak ve montajı yapılacak.

12 Kasım 1999 yılında Düzce’de meydana gelen ve 710 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 678 kişinin ise yaralandığı depreminin 23. yılında, Türk Kızılay farkındalık oluşturmak için anlamlı bir etkinlik düzenledi. ‘Eşyalarım Bana Tehlike Değil’ projesi ile bir deprem sarsıntısı sırasında insanların evlerindeki eşyalardan zarar görmemesi ve yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması amaçlanıyor. Program çerçevesinde hanelere eşya sabitleme aparatı temin edilerek insanların evlerindeki eşyalardan zarar görmemesi hedefleniyor. Başta İstanbul olmak üzere, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da 27 şube başkanlığı tarafından belirlenen toplam 270 hanede ‘Eşya Sabitleme Aparatı’ dağıtımı ve montajı Düzce’de başladı. Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer’in de katıldığı etkinlikte Kaynaşlı’daki evlerde eşyaların montajlarına başlandı.

“Hedefimiz evde bulunan malzemelerin evde yaşayanlara zarar vermemesini sağlamak”

Kaynaşlı’da gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, “Bugün 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıldönümü. Düzce Depremi’nde vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Bugün, onların hepsi o günleri tekrar hatırlıyor. Ailelerine sabır diliyoruz. Bugün Türkiye genelinde AFAD tarafından çök, kapan, tutun etkinliği yapılacak. Düzce Depremi’nin olduğu saatlerde. Tüm Türkiye çök, kapan, tutun algısını öğrenecek. Bizde Kızılay olarak tüm şubelerimiz ile bu tatbikata destek veriyoruz. Aynı zamanda Yapısal Olmayan Tehlikeleri Azaltma çerçevesinde de evlerimizde bulunan deprem anında üzerimize düşebilecek olan ürünlerin duvarlara sabitlenmesi konusunda şu anda 27 şubemizde çalışma yapılıyor. Bin tane malzeme bugün tutturulacak. Peşinden de önümüzdeki yılda yapılan olmayan tehlikelerin azaltılması konusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hem muhtaç ailelerin evlerindeki o malzemeleri ürünleri kuracağız hem de arkadaşlarımız firmalar ile görüşerek bu tür ürünlerde bu tutunma malzemelerini hazır olmasını, hatta oraya getirilen servisler tarafından yerine tutturulması konusunda da bir girişim başlatacaklar. Buradaki hedefimiz evde bulunan bu malzemelerin, evde yaşayanlara zarar vermemesini sağlamak” dedi.