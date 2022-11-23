Kızılay, Düzce’de depremden etkilenen vatandaşlara gıda ve barınma hizmeti verdi

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında Kızılay, afetzedelere gıda, barınma ve psikososyal destek verdi.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen, İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra birçok çevre ilde de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay çok kısa bir sürede bölgede çalışmalarına başladı. Saat 04.08’de meydana gelen depremin ardından Kızılay’ın Düzce, Ankara, İstanbul Afet Müdahale Merkezleri ile Bolu, Zonguldak, Yalova ve Sakarya Şube Başkanlıklarından 100’den fazla uzman personeli bölgeye intikal etti. Bölge şubelerinden de yüzlerce Kızılay gönüllüsü, Kızılay ekiplerine destek için sahaya çıktı. Kızılay, bölgede 11 ikram aracıyla geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara gıda ve sıcak içecek desteği verdi. Vatandaşların soğuktan etkilenmemesi için yoğun çaba sarf eden Kızılay görevlileri, afetzedelere battaniye de dağıttı. Muhtemel bir kan ve plazma ihtiyacına karşı ise Düzce Kızılay Bölge Kan Merkezi’nin acil durum stokları takviye edildi.

“Barınma, battaniye ve gıda hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız”

Düzce Merkez ilçesinde ve Gölyaka’da çalışmaları yerinde koordine eden Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Bu bölge depremlere ve sismik hareketlere aşina. Çok büyük bir panik havası yok. Afet müdahale planlaması çerçevesinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Barınma, battaniye ve gıda gibi hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.