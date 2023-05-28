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Kıyafet giydirdiği kuzusuyla oy kullanmaya gitti
ASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE OY SANDIĞA GİDEN KADIN, ÜZERİNE KAZAK GİYDİRDİĞİ KUZUSUYLA BİRLİKTE SANDIK BAŞINA GELEREK OY KULLANDI.
Haberde İnsan 28.05.2023, 17:55
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde oy sandığa giden kadın, üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla birlikte sandık başına gelerek oy kullandı.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. tur için sandık başına giden bir vatandaş, oy kullanmak için okula kuzusu ile gitti. Kuzusu ile okula giren kadını gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.