Kısıtlamasız gecede vatandaşlar sokağa döküldü, esnaf bayram etti

Kırıkkale’de bir yılı aşkın süreyle korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların son bulmasıyla vatandaşlar sokağa döküldü, esnaf bayram etti.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 15 aydır uygulanan kısıtlamaların son bulmasıyla, vatandaşlar sokağa döküldü. Kırıkkaleli vatandaşlar, özlem giderdiği eski günlerine geri döndü. Aileler çocuklarıyla birlikte parklara akın etti. Cadde ve sokaklarda yaşanan hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü. Caddelerde de zaman zaman araç yoğunluğu yaşandı.

"İnşallah bu beladan kurtulacağız"

34 yıldır mısır sattığını belirten İbrahim Akan, “Son pandemiden sonra baya sıkışık günler geçirdik. Çok şükür yasakların kalkmasıyla caddelerde hareketlilik başladı. İnşallah geçmişi telafi edeceğiz. Güzel günler yakındır diye düşünüyorum. Elhamdülillah işlerimize devam ediyoruz. Bugün ciddi bir hareketlilik var caddemizde. Sosyal mesafeye uyarak inşallah bu beladan kurtulacağız” dedi.

"Parkımızı özledik, çevremizi özledik, doğamızı özledik"

Kısıtlamaların kalkmasından dolayı mutlu olduğunu anlatan Sait Efe Uluyüz (10), “Aylar önce geldiydim buraya iyi olmuş parkı geliştirmişler. Mutluyum karantina bittiği için. Okullarda tatile girdi işte malum yaz da oldu, mutluyuz. Dünyamıza kavuştuk tekrardan. Yasaklar bittiği için şükür ediyoruz. Telefon falan oynuyorum da onlardan da sıkıldım. Dışarı çıkıp hava almak istiyorum yasak var. O derece yani. Parkımızı özledik, çevremizi özledik, doğamızı özledik. Mesela korona başlamadan önce burada piknik yapmayı özledik” ifadesini kullandı.

"Çocukları bahane ettik, bizde gelmiş olduk"

Stres atmak için torununu parka getirdiğini ifade eden Mehmet Sayın (60), “Eşimle birlikte torunu getirdik. Çocuklar evde perişan oldu bir yere çıkamadı. Stres atmak için yasaklar kalktıktan dolayı parka getirdik. Çocukları bahane ettik, bizde gelmiş olduk. O yüzden güzel bir akşam. Hem çocuklar hem de biz stres atmış olduk” dedi.

"İnşallah aşıların faydası olur"

Hakan Uluyüz, “Korona yasağının ilk kalkış günü. Çocukları getirdik parkta oynasınlar diye. Çocuklar mutlu oldu. Aylardır kapalı duruyorlar okullar kapalıydı. Bir doğa havası alıyorlar şuanda. İnşallah bu aşılarında faydası olur da artık insanlar eski hayatına kavuşurlar özlediler çünkü” diye konuştu.

"Çok mutluyu çok sevinçliyiz"

Kısıtlamaların kalmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Erdal Canbolat (62) ise “Çok mutluyuz çok sevinçliyiz. 15 aydır baya sıkıntılar oldu. Şimdi de çocukları aldık gezmeye çıktık şuanda. Parklarda eğleniyor çocuklar. Bizlerde şuan nefes aldık. Çok iyi oldu çok memnunuz” şeklinde konuştu.