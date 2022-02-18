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Kişisel gelişim uzmanları geçimsiz çiftlerin hayatına dokunuyor

Kişisel Gelişim Uzmanı Hacer Bülbül, Türkiye’de boşanma olaylarının birçok nedeni olduğunu ve kendilerine başvuran çoğu çiftin yuvasının yıkılmasını engellediklerini söyledi.

Haberde İnsan 18.02.2022, 08:37
Kişisel gelişim uzmanları geçimsiz çiftlerin hayatına dokunuyor

Kişisel Gelişim Uzmanı Hacer Bülbül, Türkiye’de boşanma olaylarının birçok nedeni olduğunu ve kendilerine başvuran çoğu çiftin yuvasının yıkılmasını engellediklerini söyledi.

Türkiye’de evli çiftlerin birçok boşanma nedeninin olduğunu ifade eden Hacer Bülbül, bunlardan en önemli olanlarının ise çiftlerin empati kuramamaları, çiftler arasındaki iletişim eksikliği ve kıskançlık olduğunu belirtti. İnsanların uzmanlardan destek almayı kabul etmediğinin altını çizen Bülbül, bunun çok yanlış olduğunu ve çiftler arasında ileride büyük sıkıntılara neden olduğunu söyledi.

“Türkiye’de boşanmaların en önemli 3 nedeni var”

Türkiye’de boşanmaların en önemli 3 nedeninin olduğunu ifade eden Kişisel Gelişim Uzmanı Hacer Bülbül, “Türkiye’de boşanma nedenlerinden bir tanesi çiftlerin birbirlerine empati kuramamaları, ikincisi iletişim eksikliği, üçüncüsü kıskançlıktır” dedi.

“Çiftler empati kuramıyor”

Çiftlerin empati kuramadığını söyleyen Bülbül, “Empati, eşlerin 6 ila 9 gibi biri baktığı zaman 9 görür diğeri baktığı zaman 6’yı görür. İkisinin bazı olaylara aynı pencereden bakması gerekir. Ve buna beraber bir şekilde 6 olduğuna karar vermeleri gerekir” şeklinde konuştu.

“Çiftler arasında çok fazla iletişim eksikliği var”

Çiftler arasında çok fazla iletişim eksikliği olduğunu belirten Bülbül, “İletişim denildiği zaman biri diğerine bir şey aktarırken bunu doğru bir şekilde aktarmak yerine, konuşmak yerine savaşmayı tercih ediyorlar. Bu durum karşı tarafı daha çok olumsuz etkiliyor. Birinin sesi yüksekse diğeri de sesini yükseltiyor. Araya uçurumlar giriyor. Birbirlerinin sesini duyamayacak kadar insanların kalbi birbirlerinden uzaklaşıyor” ifadelerini kullandı.

“Boşanma nedenlerinden biri de kıskançlık”

Aşırı kıskançlığın evlilik üzerinde olumsuz etkiler yaptığının altını çizen Bülbül, “Kıskançlık özgüven eksikliğinden kaynaklanıyor. İnsanlar bazen de birbirleriyle çatışmak için bahane ararlar. Bunun en güzel bahanesini de kıskançlık olarak görürler. Sevgi kıskançlık demek değildir. Sevgi, birbirlerine sevgi aktarımını doğru bir şekilde yapmaktır. Özellikle bize gelen çiftler, ‘eşim bana ilgisiz, eşim beni sevmiyor, eşim bana ilk günkü gibi davranmıyor, çocuklarım bana saygısız, annem babam beni anlamıyor’ gibi şikayetlerle geliyorlar. Bizim de sorumuz genelde peki siz onların bunu yaptığını anlayabiliyor musunuz. Cevapları hayır oluyor” ifadelerine yer verdi.

“Hatayı hep başkalarında ararız”

Hatayı hep başkalarında aradıklarını belirten Bülbül, “Biz her zaman hatayı başkalarına yükleriz. Ama kendimize yöneldiğimiz zaman kendi eksikliklerimizi keşfettiğimiz takdirde biz gerçeği bulur o eksikliğin arayışına gideriz. Önemli olan aynaya baktığımız zaman benimde şu kabahatim var. Ben bunu düzeltebilirim dediğiniz zaman işte o zaman aile içerisindeki o iletişim eksikliği, kavgalar son buluyor. Anne çocuk bağları da daha fazla güçleniyor" dedi.

“109 çiftin yuvasının yıkılmasını engelledik”

Uzman olarak kendilerine çok fazla çiftin geçimsizlik nedeniyle başvurduğunun altını çizen Bülbül, “Kendi adıma söyleyeyim, biz bugüne kadar 109 çiftin yuvasının yıkılmasını engelledik. Bu bizim için inanılmaz bir hazdır. Tabi çiftlerin evliliğini kurtaramadıklarımız da oldu. Bunlarda seanslarımız da bunların artık kesinlikle olmayacak kısmındaki çiftlerinde daha sağlıklı boşanmaları konusunda yardımcı olduk. Olmuyorsa zorlamamak gerekiyor. Aksi takdirde kadın cinayetlerine neden oluyor” dedi.

“Kesinlikle uzmandan yardım alınmalı”

İnsanların sıkıntıları olduğunda bunu bir uzmanla paylaşmalarının önemine dikkat çeken Bülbül, “Özellikle psikolojik destek insanlarımız tarafından çok fazla desteklenmese de kesinlikle uzmandan yardım alınmalıdır. Çünkü uzmanlardan destek alındığında cinnet kısmının önüne geçiliyor. Bu sayede insanlar boşanması gerekiyorsa bile bunu mantık çerçevesinde gerçekleştiriyor. Biz bir nevi insanların birbirine karşı şiddetini önlüyoruz. Kadın cinayetlerinin önüne sevgiyle geçmeye çalışıyoruz. Bizim minimum 3 maksimum 8 ay süren seanslarımız oluyor. En güzel tarafı da şu oluyor, barışan, aralarındaki gerginliği yok eden ailelerin bize hediyelerle gelmeleri, teşekkür etmeleri bu başarı oranımızı arttırıyor” diye konuştu.

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