Kışın açık havada termal su keyfi

Sivas’ta bulunan ve Pamukkale’nin kardeşi olarak bilinen Altınkale, 40 derecelik kaplıca suyu ile ziyaretçilerine kış aylarında termal su keyfini yaşatacak.

Sivas Valiliği tarafından oluşturulan kent merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Altınkale, her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Pamukkale travertenlerine benzeyen Altınkale güzelliği ile adından söz ettiriyor. Kaplıca suyuna ise içerisinde yüksek miktarda bulunan mineraller rengini veriyor. Eşsiz güzelliği ile büyüleyen Pamukkale’nin kardeşi Altınkale, kışın da ziyaretçilerini bekliyor. Sivas’ın donduran soğuklarında misafirler 40 derecelik suda keyifli anlar yaşayacak.

Altınkale’yi ziyaret eden Yılmaz Elçi, “Bizim zamanımızda buralar çayırlık çimenlikti. Buralar güzelleşti, çevre düzenlemesi de yavaş yavaş tamamlanıyor. İnşallah ileride daha güzel olacak. Güzel bir turistik alan oldu. Genelde ben 3 haftadır sık sık gelmeye çalışıyorum. Sürekli geliyorum. Biliyorsunuz bizim Sivas’ta insanlar soğuğa pek gelemiyor’’ dedi.

“Sıcak sularıyla meşhur bir yer’’

Şükrü Karabulut ise, “Buraya Suşehri’nden geldim. Yazın daha sık gelenler olduğunu düşünüyorum. Burası gayet güzel. Vakit geçirmek için ideal bir yer. Bolca fotoğraf çekindik. Şehir dışından da çok fazla gelen var. Özellikle baharda çok ciddi bir nüfus artışı oluyor. Sıcak çermiğin has bir özelliği vardır, kükürtlü su. Hamamı ve sıcak sularıyla meşhur bir yer. Burası da ayrı bir yer oldu’’ diye konuştu.