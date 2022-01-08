Kış ortasında güneşin tadını çıkardılar

Şanlıurfa’da kış ortasında güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Balıklıgöl’e akın etti.

Türkiye’nin dört bir yanında kış mevsimi dolayısıyla soğuk hava kendini iyice hissettirirken Şanlıurfalılar ise güneşli havanın tadını çıkarıyor. Kentte, güneşli geçen hafta sonunu fırsata çevirenler ile il dışından gelen ziyaretçiler, Balıklıgöl’e akın etti. Vatandaşlar, sıcak havada balıklara yem atarak hatıra fotoğrafları ile anı ölümsüzleştirdi. Şanlıurfa’yı ilk kez gören vatandaşlar Balıklıgöle hayran kaldıklarını belirterek, herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.

İl dışından ailesiyle birlikte Şanlıurfa Balıklıgöl’ü ziyaret etmeye geldiklerini belirten vatandaşlardan Hakan Zengin, “Malatya’dan geldik. Bugün Şanlıurfa’da hava gayet güzel. Balıklıgöl’ü gezdik. Çok beğendik. Bu kadar kalabalık olacağını düşünmüyordum” ifadelerini kullandı.