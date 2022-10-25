Kış nedeniyle ihtiyaç sahibi hanelere 450 milyon lira ek kaynak aktarılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yaklaşan kış mevsimi şartları nedeniyle ihtiyaç sahibi hanelere yönelik, 450 milyon lira ek kaynak aktardıklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaklaşan kış mevsimi şartları nedeniyle ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımların etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla bin 3 adet sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına 450 milyon lira ek kaynak aktardıklarını belirtti.