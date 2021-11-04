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Kış mevsiminin yaklaşmasıyla lastikçilerde yoğun mesai başladı

Kış mevsimin iyice hissedilmeye başladığı Ağrı’da, vatandaşlar araçlarına kışlık lastik taktırmak için lastikçilerin yolunu tuttu.

Haberde İnsan 04.11.2021, 13:35
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla lastikçilerde yoğun mesai başladı

Kış mevsimin iyice hissedilmeye başladığı Ağrı’da, vatandaşlar araçlarına kışlık lastik taktırmak için lastikçilerin yolunu tuttu.

Kış mevsiminin iyice hissedilmesi ile beraber, can güvenliklerini sağlamak isteyen vatandaşlar araçlarına kışlık lastik taktırmak için oto lastikçilerin yolunu tuttu. Ülke genelinde 1 Aralık tarihinde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala oto lastikçilerde oluşan yoğunlukla beraber, oto lastik işiyle uğraşan esnaf, can güvenliği için lastik tarihlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Vatandaşlar özellikle lastik tarihine dikkat etsin”

30 yıldır oto lastikçiliği yapan esnaf Adil İdin, havaların soğumasıyla beraber yoğunluğunda başladığını belirterek, vatandaşların lastik alırken tarih ve kalitesine dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Biz 30 yıldır bu sektördeyiz. İnsanlarımızın hayatı çok önemli. Hava eksi 4 dereceyi bulduktan sonra kışlık lastik gerekiyor. Bu nedenle vatandaşların can güvenliği için bir an önce kışlık lastikleri takmaları lazım. Lastiklerde kalite önemli. Kaliteli lastik aldıkları zaman arabalar kaymaz. Hava eksi 10 dereceye düştüğü zaman özelliğini kaybeden lastikler var. Onların takılmaması lazım. Kaliteli lastikler hem can güvenliği açısından hem de arabalar açısından daha sağlıklı olur. Sökme, takma ve balans gibi işlemleri yapıyoruz. Bunlar çok önemlidir. Vatandaşlar, alım gücü fazla olmadığı için ikinci el lastiklere yöneliyorlar. Bizler de elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Yoğunluk yeni yeni başlıyor. Günde 15-20 civarında araba lastiği değiştiriyoruz. Lastiklerin diş oranının yüzde 70 oranının üzerinde olması lazım. Lastik konusunda tarih ve lastiğin hamuru çok önemli. Tarihler yeni olduğu zaman kayma olayı olmaz. Bu nedenle vatandaşlar özellikle lastik tarihine dikkat etsinler” dedi.

“Vatandaşlar şu an ikinci el lastiğe rağbet gösteriyor”

Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların kışlık lastikleri yaklaşık 1 ay daha erken taktırdıklarını söyleyen oto lastikçi esnafından Mehmet Nuri Kopan ise ikinci el lastiklere ilginin daha fazla olduğunu belirterek, “Sıfır lastiğin ömrü 5 yıldır. 5 yıldan sonra lastiğin ham maddesi çürüyor. Biz günde 30-40 civarı araç lastiği değiştiriyoruz. Vatandaşlar şu an ikinci el lastiğe rağbet gösteriyor. Yüksek kesimlere kar yağdıktan sonra oradaki insanlar daha önceden gelip lastiklerini takıyor. Doğu bölgesi olduğu için sezonu erken açıyoruz” dedi.

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