Kış mevsiminde köyde yaşam

Tokat’ta kış mevsimini köyünde geçiren vatandaşlar, çetin kış şartları ile mücadele ediyor.

Tokat’ta aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kent merkezine bağlı Tekneli köyü beyaz örtü ile kaplandı. Köyde hayvanları için kalan vatandaşlar, zorlu kış şartları ile mücadele ediyor. Erken saatlerde kalkarak hayvanları ile ilgilenen köylüler, kuzinede odun ateşinde pişen çayı yudumlayarak yorgunluğunu atıyor. Şehirde evi olmasına rağmen köyde yaşamayı tercih eden iki çocuk babası Cahit Demir (49), köyün yaz-kış ayrı güzelliği olduğunu söyledi. Kuraklık nedeni ile uzun süredir bekledikleri kar yağışının başlamasına sevindiklerini belirten Demir, “Kuraklık memleketimizde olduğu gibi Tokat’ımızda, köyümüzde de hissediliyor. Ama buna da şükür. Yağmaya devam ediyor. Zor da olsa, kolay da olsa kış şartlarında biz burada olacağız. Cenabı Allah’a şükürler olsun. Hayat devam ediyor bir şekilde” dedi.

Köyde yaşamaktan mutlu olduğunu belirten Demir, “Köyde sobamız var, odunumuz var. Ekeceklerimizi ektik. Hayvanlarımıza, tavuklarımıza bakıyoruz. Yaban hayvanlarına da buğday atıyoruz. Köy hayatını ben seviyorum, güzel. Tokat’ta yerim olmasına rağmen yaz-kış köydeyim. Çocuklarım üniversiteye gidiyorlar. Biz de hanımla, annemle buradayız. Burada mutluyuz. Köyde şu anda en fazla 30-40 kişi vardır. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Zor günlerden, zor şartlardan geçiyoruz ama biz ne köyümüzü, ne toprağımızı, ne vatanımızı terk edemeyiz. Yani şükürler olsun, binlerce şükür kar da olsa, kış da olsa, sıkıntı çekiyoruz, çekmiyor değiliz. Biz köylü vatandaşız. Köylü olmaktan gurur duyuyor, iftihar ediyoruz. Ama yeri geliyor işte gübre fiyatlarımız arttı, şu arttı, bu arttı diyoruz ama yapacak da bir şey yok. Bize düşen köyümüze sahip çıkmak. Herkes köyünü terk ederse, şehirde yaşamaya alışırsa bu insanlar ne yiyecek, ne ekecek? Herkes sıcak evinde oturuyor ama biz burada bir şeyleri devam ettirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.