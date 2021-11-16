Kırşehirli Kıbrıs Gazisi: “70 yıllık duamız kabul oldu”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehirli Kıbrıs Gazisi Türk Konseyi isminin Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişmesine ilişkin, "70 yıllık duamız kabul oldu" dedi.

Muharip Gazi 70 yaşındaki Kemal Parlak, yıllardır ’Türk Dünyası’ hasreti çektiklerini ve Türk dünyasının bir araya geliyor olmasının da şehit ve gazileri mutlu ettiğini söyledi. Parlak, "Kıbrıs Gazisi olarak Türk Dünyasının Türkiye’de bir araya gelmesini bekliyorduk. Türk devletlerinin bir arada olması için duamızı hiçbir zaman eksik etmedik” dedi.

Ahi Evran’da 70 yıllık hasretin duasını yaptı

Kırşehir’de yer alan Ahilik Teşkilatlanması kurucusu Ahi Evran-I Velinin Külliyesine giderek dua eden Muharip Gazi Kemal Parlak, “Türk devletlerinin ’Türk Devletleri Teşkilatı’ olarak bir araya gelmesi dolayısıyla hayır duasında bulundum. Rabbim de dualarımızı kabul ediyor” diye konuştu. Kırşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Parlak, Türk devletlerinin gelecekte bir arada hareket edeceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye’nin dönem başkanlığında yeni adıyla Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri bir araya gelmişti.