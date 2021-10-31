Kırşehir’de sahibine ulaşılamayan otomobil kazı alanının ortasında kaldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) ekiplerinin elektrik hatlarını yenileme çalışmaları sırasında sahibine ulaşılamayan otomobil kazı alanının ortasında kaldı.

Yenice Mahallesi Şehit Şevket Fidanboy Caddesi üzerindeki elektrik hatlarını yenileme çalışmalarında kazı çalışmalarının ortasında kalan ve sahibine ulaşılamayan otomobil ilginç bir görüntü oluşmasına sebep oldu. Bölgede çalışma yürüten MEDAŞ adına çalışan iş makinası operatörü Volkan Sanı, 3 aydır çalışma yürüttüklerini ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Sanı, “3 aydır bölgede çalışma yapıyorum. Otomobilin sahibine trafik görevlileri ile ulaşmaya çalıştık fakat araç sahibinin yurt dışında olduğu belirlendi” dedi.

Sanı, “Bölgede kablo çektiğimiz için bekletme şansımız da olmadı. Gece kapatmak için geldik, araç halen duruyordu. Araç park halinde, biz ise çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mecburiyetimizden dolayı böyle yaptık. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum” diye konuştu.

Otomobilin park halindeki görüntüsü ise Kırşehir’de sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.