Kırsalda yaşayan kadınlar, hem üretiyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde kırsal mahallede bulunan Aile Destek Merkezine (ADEM) giden genç kızlar ve ev hanımları hem sanat öğreniyor, hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kocaköy ilçesi kırsal Çaytepe Mahallesi’nde bulunan Aile Destek Merkezinde (ADEM) genç kızlar ve ev hanımları, bir yandan burada sanat öğrenip sosyal aktivede bulunurken, bir yandan da ürettikleri ürünleri istediklerinde satıp ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

ADEM’de usta öğretici Evin Baraz, burada saraciye ürünleri üretimi yaptıklarını söyledi. Bu kurslarının 2017’den beri devam ettiğini hatırlatan Baraz, “Daha önce Kocaköy ilçesindeydi, şu anda ilçeye bağlı Çaytepe’deyiz. Öğrencilerimizle beraber deriden çanta üretimi yapıyoruz. Derilerimizin hiç birini çöpe atılacak şekilde kullanmıyoruz. Geri dönüşümle değerlendirip ekstradan çalışmalarımız da oluyor. Bayanlarımız genelde çanta üzerine çalışmayı seviyor” dedi.

“Öğrenci kendi yaptığını satabiliyor”

“Buradaki kadınların Halk Eğitim Merkezinin açtığı kurslarda zamanlarını geçirmeyi seviyorlar” usta öğretici Baraz, “Hem sohbet, hem de üretim yapıyorlar. Onlar içinde çok iyi oluyor. Çaytepe Aile Destek Merkezinde kırsal mahallerimizde açılan bu kurslarımıza genelde kadınlar vakitlerini burada yapılan aktivitelerle geçiriyorlar. Hem kendilerine, hem de kurum için üretim yapıyorlar. Çok güzel işler çıkarıyorlar. Şu anda 13 kursiyerim var. Öğrenci kendi yaptığını satabiliyor. Kurum içinde çalışıp yaptıklarımızı sergilerde sergiliyoruz. Derilerimiz, Aile Destek Merkezi, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından gelip, kaymakamlık karşılıyor” şeklinde konuştu.

“Evde sıkılıyorum, burası da bize değişik bir aktive olduğu için hoşuma gidiyor”

Kursiyer Sevda Can, burada çanta yapıp, ürün çıkarttıklarını ifade etti. Çıkardıkları ürünleri kendileri istedikleri zaman satabileceklerini kaydeden Can, “İstediğimiz de kendimiz kullanıyoruz. Bununla birlikte ailemize katkıda bulunmamızı da sağlıyor. Evliyim, üç çocuk annesiyim. Benim için zor olmuyor. İşlerimi vakitli ayarlayıp ona göre geliyorum. Evde sıkılıyorum, burası da bize değişik bir aktive olduğu için hoşuma gidiyor ve sevdiği işi de severek yapıyorum” ifadelerini kullandı.