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Kırmızı listedeki Amasya’nın ‘mavi huzurevi’: Hiç vaka görülmedi

Korona virüs (Covid-19) risk haritasında kırmızı listedeki çok yüksek riskli illerden olan Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşlı ve engellilerin kaldığı huzurevinde tedbirler sayesinde salgının başından bu yana hiç vaka görülmedi.

Haberde İnsan 17.03.2021, 09:02
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Kırmızı listedeki Amasya’nın ‘mavi huzurevi’: Hiç vaka görülmedi

Korona virüs (Covid-19) risk haritasında kırmızı listedeki çok yüksek riskli illerden olan Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşlı ve engellilerin kaldığı huzurevinde tedbirler sayesinde salgının başından bu yana hiç vaka görülmedi.

Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın uyguladığı salgın tedbirleri kapsamında 14 günlük vardiya sistemiyle görev yaptı. Ziyaretlere kapanan huzurevine giriş yapan personel ateş ölçümü sonrası mesaisine başlayıp 14 gün boyunca dışarı adım atmadan hizmet verdi. Her ihtiyaçları karşılanan huzurevi sakinleri de temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etti. Bu tutumlarını aşılanmalarının ardından da sürdüren huzurevi sakinlerinden çeşitli rahatsızlıkları ve kontrol amaçlı hastaneye gidenler de dönüşte önlem amacıyla özel olarak hazırlanan karantina odasına alındı. Bir yıldır süren bu uygulama sonrası 76 yaşlı ve engelli ile 69 personelin bulunduğu huzurevinde korona virüs vakasına rastlanmadı.

Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, “Mesai arkadaşlarımız salgınla mücadele sürecinde hizmet verdikleri yaşlılarımızı korumak adına 14 günlük vardiya sistemiyle çalıştılar. Huzurevimizde hiç vaka yaşamadan bir yıllık süreci tamamlamış olduk” dedi.

Alınan önlemlerin semeresini gördüklerini belirten 69 yaşındaki Ali İhsan Çöpellev, “Allah’a şükürler olsun kurumumuza korona virüs girmedi. Bizler için gereken ne varsa her şey yapıldı. Bütün arkadaşlarım adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Huzurevindekii odaları ‘süit oda’ olarak adlandırdıklarına değinen Çöpellev, “Sözlüğünüzde mükemmelden öte bir kelime varsa bizim huzurevimiz için bunu kullanabilirsiniz” şeklinde konuştu.

"Avrupa’daki huzurevlerinde yaşanan ölümleri endişeyle izliyoruz"

70 yaşındaki Nedim Aslan salgının yayıldığı Avrupa ülkelerindeki huzurevlerinde yaşanan ölümleri endişeyle izlediklerini hatırlatırken 93 yaşındaki Ali Lap ise “Sağlık bakımından her zaman kontrol altındayız. Bize iki sefer aşı yapıldı. Bakım da iyi” ifadelerini kullandı.

Salgının bitmesi için dua eden 80 yaşındaki Neriman Tortumlu da “Ümidim var. Bu böyle gitmez. Çok hastalıklar geldi, geçti. Bu da geçecek” sözleriyle duygularını paylaştı.
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