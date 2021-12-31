’Kırmızı kodlu’ Kumluca’da dereler taştı, seralar su altında kaldı

Aşırı yağış ve fırtına nedeniyle, ’Kırmızı kod’ uyarısının yapıldığı Antalya’nın Kumluca ilçesinde derelerin taşması nedeniyle bazı sera ve evler su altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, Antalya ve ilçelerine yaptığı kuvvetli yağış uyarısı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiğini belirtmişti. Bu yağış etkisini iki güne devam ettiriyor. Türkiye’nin örtü altı sebze üretim üssü Kumluca ilçesinde de yağış etkisini devam ettiriyor. İlçede bulunan irili ufaklı birçok dere aşırı yağış nedeniyle taştı. Derelerin kenarındaki seralarda yükselen sular nedeniyle zarar gördü. Kum Mahallesi’ndeki Üleşik Deresi’nin taşması sonucu Abdurrahman Eroğlu’nun içinde hasat yaptığı domatesleri bulunan serası da su altında kaldı. Su içindeki serayı gezen çiftçiler, çamur içinde bile yürümekte dahi zorlandı.

"Ailemi alıp evi terk ettim"

Ağustos ayında diktiği domateslerinden hasat yapmaya başladığını hatırlatan Eroğlu, “Çok aşırı bir yağmur vardı. Gece yarısı dere taşmaya başladı. Serayı evimizi terk etmek zorunda kaldık, sabah geldiğimizde bu haldeydi. Çok sıkıntılı geçti. Bu seraya bir ay girilmez. Çamurun kuruması lazım, ürünün kökleri çürürse domatesleri sökmek zorunda kalırız. Geceyi ağabeyimin evinde geçirdi. Ailemi alıp hemen buradan ayrıldım. Zararım şu an çok büyük. Sezon bizim için boş geçti gibi bir şey” dedi.

Abdullah Eroğlu ise aşırı yağıştan dolayı derelerin taştığını ve seralara su girdiğini belirtti.

Eroğlu, çok az hasadı yapılan domateslerin hastalık kapması halinde çöpe gideceğini sözlerine ekledi.