Kirmasti’den ‘dev’ çıktı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde oltayla dev yayın balığı yakalandı. 2.2 metrelik balık, görenleri hayretler içinde bıraktı.

Mustafakemalpaşa Sanayi Sitesi’nde tamircilik yapan ve ‘Balık Ali’ lâkabıyla tanınan 51 yaşındaki Ali Atasoy, sabah saatlerinde balık avlamak üzere Kirmasti çayına olta attı. Bir hafta önce gördüğü ve adım adım izlemeye aldığı dev yayın balığını bu sefer yakalamak için harekete geçen Ali Atasoy, saatlerce uğraşmasının ardından hedefine vardı. 2.20 metre uzunluğunda, 76 kilo ağırlığındaki yayın balığını oltayla yakalayan Ali Atasoy, bir saat boyunca tek başına uğraşarak güçlükle balığı karaya çıkarmayı başardı.

Dünyanın en büyük ikinci tatlı su balığı olan yayın balığını sinek oltayla yakalayarak görenleri hayrete düşüren Ali Atasoy, “Bu balığı bir hafta önce suda gezerken gördüm.Aynı bölgede çeşitli oltalarla avlandım. En sonunda oltama takıldı. Uzun uğraşlar sonucu balığı karaya çekebildim. Kirmasti deresinde bu büyüklükte olan balığa her zaman rastlanmaz. Çünkü bu balıklar suyun dibinde beslendiği için kolay kolay su yüzüne çıkmaz. Tamircilik yaptığımız için balığı temizleyerek sanayideki esnaf arkadaşlarımıza ikram ettik” dedi.