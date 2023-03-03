Kırklareli’nden deprem bölgelerine kuru gıda desteği sürüyor

Deprem bölgelerine gönderilmek üzere Kırklareli’nde başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan kuru gıda ve yağlar yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kırklareli’nde yardım kampanyaları devam ediyor. Hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan pirinç, nohut, bulgur, mercimek, fasulyeden oluşan 40 ton kuru gıda ve şişe yağlar Gençlik Merkezi’nde gönüllüler tarafından paketlendi.

Paketlenerek tıra yüklenen kolileri valilik önünde düzenlenen programla deprem bölgesine gönderildi.