Kırklareli’nde yangından hayvanları telef olan besiciye hayvan desteği

Kırklareli’nde yangın sebebiyle 156 hayvanı telef olan besiciye 28 hayvan desteği yapıldı.

Kırklareli’nin Vize ilçesinde yaklaşık 7 ay önce elektrik kontağından çıkan yangında 148 büyükbaş ve 7 küçükbaş hayvanı telef olan besici Kemal Borozan’a Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilen 28 küçükbaş hayvan desteği sağlandı.

Borozan ailesine 28 küçükbaş hayvanı Kırklareli Valisi Osman Bilgin teslim etti.

Besici Borozan zorlu günlerinde yanında olan herkese teşekkür etti.