Kırklareli’nde üreticiler bilgilendiriliyor

Tarım ve Orman Bakanın Dr. Bekir Pakdemirli’nin ’İşimiz Saha, Gücümüz Saha’ talimatları üzerine Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticiler bilgilendirmeye devam ediyor.

Gerçekleşen ziyaretlerde hayvan hastalık ve zararlıları, Ditap, Kırsal Kalkınma Desteklemeleri, Tarım sigortaları, sertifikalı tohum kullanımı, bilinçli sulama ve sulamanın önem, gübreleme konuları yasadışı su ürünleri avcılığı, su ürünleri desteklemeleri gibi konular hakkında bilgi veriliyor.

Tarım ve Orman Bakanın Dr. Bekir Pakdemirli’nin ’İşimiz Saha, Gücümüz Saha’ talimatları üzerine üreticileri bilgilendirdiklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, “’İşimiz de gücümüz de saha’ diyerek ulaşamadığımız ve sorununu çözmeye çalışmadığımız bir üreticimiz dahil kalmasın prensibiyle tüm personelimizle sahada olmaya devam ediyoruz. Üreticilerimize Bakanlığımız destekleme modeli, hayvan hastalık ve zararlıları, Ditap, Kırsal Kalkınma Desteklemeleri, Tarım sigortaları, sertifikalı tohum kullanımı, bilinçli sulama ve sulamanın önem, gübreleme konuları yasadışı su ürünleri avcılığı, su ürünleri desteklemeleri gibi konular hakkında bilgi veriyoruz” dedi.