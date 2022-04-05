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Kırklareli’nde Ramazan ayı boyunca 155 vatandaşa yemek yardımı
Kırklareli’nde ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile 65 yaş üzeri evinde yemek yapamayacak durumdaki 155 vatandaşın yemek ihtiyacı karşılanıyor.
Haberde İnsan 05.04.2022, 17:36
Kırklareli’nde ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile 65 yaş üzeri evinde yemek yapamayacak durumdaki 155 vatandaşın yemek ihtiyacı karşılanıyor.
Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için uygulamaya konulan Aşevi Projesi faaliyetine başladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulamaya konulan Aşevi Projesi ile Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ile 65 yaş üzeri evinde yemek yapamayacak durumdaki olan 107 hanede bulunan 155 vatandaşın yemek ihtiyacı karşılanmaya başlandığı bildirildi.