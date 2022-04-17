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Kırklareli’nde kurt saldırısına uğrayan 15 küçükbaş hayvan telef oldu
Kırklareli’nde kurtların saldırısına uğrayan 15 koyun telef oldu.
Haberde İnsan 17.04.2022, 15:49
Kırklareli’nde kurtların saldırısına uğrayan 15 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Pehlivanköy ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali İhsan Hırçın, sabah saatlerinde sürüsünün dışarıda olduğunu fark etti. Hırçın ağıllarının etrafında yaptığı araştırmada 15 koyunun telef olduğu ve 2 koyunun da yaralandığını gördü.
Hırçın durumu veterinere bildirdi. Yaralanan koyunlar tedavi edildi.