Kırklareli’nde ilk kez müzayede düzenlendi

Kırklareli’nde Bodrum Müzayede tarafından müzayede düzenlendi.

Bodrum Müzayede ve Kırklareli Belediyesi organizasyonuyla, Kırklareli tarihinde ilk kez bir müzayedeye ev sahipliği yaptı. Kapalı Pazar Yerinde gerçekleşen müzayede Bodrum Müzayede’nin sahibi Sertaç Ay sunumu yaptı. Müzayedede, antika ürünlerden vintage ve retro objelere kadar bir dizi eşya yeni sahiplerini buldu.

Bodrum Müzayede’nin sahibi Sertaç Ay, Kırklareli’nde tarihinde ilk kez müzayede yapıldığını belirterek, “Bodrum’dan Kırklareli’nde geldik. Kırklareli’nde tarihinde ilk kez müzayede yapıyoruz. Katılım gerçekten çok iyi. Katılımcılarımız memnun kalırsa devamını getireceğiz. Katılım gösteren herkese teşekkür ederiz” dedi.