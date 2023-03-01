Kırklareli’nde deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen 2 ayrı şiddetli depremin ardından Kırklareli’nde başlatılan yardım kampanyaları sürüyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde önceki gece saatlerinde 7,7, gündüz saatlerinde Elbistan ilçesinde ise 7,6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası Kırklareli’nden başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubattan bu zamana kadar kuru gıda, temizlik, kıyafet, elektrikli ısıtıcı gibi birçok insani yardım malzemeleri yüklü 328 tır deprem bölgesine gönderildiği belirtildi. Açıklamada, “AFAD, UMKE, sağlık ve belediye personeli başta olmak üzere tüm kamu kurumları ve gönüllülerden oluşan bin 568 personel deprem bölgesinde enkazda arama kurtarma, çadır kurulumu, yemek dağıtımı gibi hizmetlerde bulunuyor. 192 arama kurtarma aracı, ambulans, itfaiye, kepçe, ekskavatör, kamyon, pikap deprem bölgelerinde hizmet veriyor. Afetzedelerin barınma, beslenme, tuvalet ve banyo ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 9 bin 239 çadır ile konteyner afet bölgelerinde konuşlandırılırken, afetzedeler için 3 ton 200 kilogram odun da bölgeye ulaştırılıp AFAD koordinasyonu ile dağıtımı yapıldı” bildirildi.

Öte yandan Kırklareli’nde 3 bin 557 afetzedenin misafir edildiği aktarıldı.