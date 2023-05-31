Kırklareli’nde Bulgar yoğunluğu

Akın akın Kırklareli ve Edirne’ye gelmeye devam eden Bulgarlar, marketten züccaciyeye her türlü iş yerinden ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kırklareli’nde her hafta kurulan Çarşamba pazarında Bulgar yoğunluğu yaşanırken, pazarcı esnafı Bulgar vatandaşların alışverişinden memnun. Gerek turlarla gerekse kendi araçları ile Kırklareli’ne gelen Bulgarların, kent merkezinde dolaştıktan sonraki adresleri Çarşamba pazarı oldu. Bulgarlar, Çarşamba pazarında meyve, sebze, giyim gibi birçok alışverişini sağladı.

Bulgaristan’dan Kırklareli’ne alışveriş yapmaya gelen Yaşar Salim, fiyatların Türkiye’de daha uygun olduğunu belirterek, pazardan çok memnun olduklarını söyledi.

Bulgar vatandaşların alışverişinden memnun olduğu söyleyen pazarcı esnafı Selahattin Akmeşe, “Şu anda pazarcı esnafı Bulgar vatandaşların ekmeğini yiyor. Vatandaşlarımız duyarlı olsun 100 lira kazanacağına 50 lira kazansın sürekli gelsinler” dedi.

Trakya’daki Bulgar yoğunluğuna değinen pazarcı esnafı Mehmet Yıldırım, "Trakya’da Bulgar yoğunluğu şu anda çok iyi. Özellikle Edirne’ye Bulgar daha çok geliyor. Bulgar vatandaşlar geliyor ve para kazanıyoruz. Duyarlı olmamız lazım, onlara yardımcı olmamız, lazım ki sürekli gelsinler. O yüzden onlardan çok memnunuz” diye konuştu.