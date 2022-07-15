Kırklareli’nde 15 Temmuz şehitleri unutulmadı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kırklareli Şehitliği ziyaret edilmesinin ardından, Kuzulu köyünde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanına fidan dikildi.

Kırklareli’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Şehitlik ziyaretiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Daha sonra Vali Birol Ekici, ve beraberindekiler şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktılar.

Şehitlik ziyareti ardından Kuzulu köyünde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanına adet fidan dikildi.