Kırklareli’nda Balkan geleneği ’Koleda’ kutlandı

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde Balkan geleneği olan Koleda büyük bir coşkuyla kutlandı.

Trakya’nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle düzenlenen korku geceleri, Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde ’Kolega’ adıyla kutlanıyor. Bin yıldır kutlanan geleneksel ’Koleda’ gecesine katılanlar, beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayarak evlerin camlarını çalıp, mahalleliyi, esnafı korkuttu.

Bin yıllık geleneği büyük bir coşku ile yaşadıklarını dile getiren Sedef Yürün, “Bin senelik geleneğimiz Koleda’da kabak tatlıları yapıyoruz. Bu sene daha çok coşkulu yaşıyoruz. Burada yapılan atışlarda okullarımızın yararına toplanıyor” dedi.

Koleda için İstanbul’dan geldiklerini ifade eden Şebnem Kutlu 5 aylık bebeği ile tüm belde halkını korkutacaklarını vurguladı. Heyecanlı bir şekilde Koleda’ya hazırlandıklarını belirten Hande Cantürk korkunç olduklarını söyledi.

Belediye binasının önünde toplanan grup camları çalıp belde halkını korkuttu. Park alanına gelen belde halkı yakılan ateşlerin başında ısınırken kabak tatlısı ikram edildi.