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Kırım Tatar Sürgünü 78. yılında Başkentte anıldı

Josef Stalin’in emriyle alınan Sovyet hükümeti kararıyla başlayan Kırım Tatarlarının, Özbekistan ve Sovyetler Birliği’nin diğer bölgelerine sürgün edilmesinin 78’nci yılında, Kırım Türkleri anma töreni düzenlendi.

Haberde İnsan 21.05.2022, 15:53
Kırım Tatar Sürgünü 78. yılında Başkentte anıldı

Josef Stalin’in emriyle alınan Sovyet hükümeti kararıyla başlayan Kırım Tatarlarının, Özbekistan ve Sovyetler Birliği’nin diğer bölgelerine sürgün edilmesinin 78’nci yılında, Kırım Türkleri anma töreni düzenlendi.

Kırım Tatar Sürgünü’ne uğrayanlar 78’nci yılında sürgünü unutmadı. 18 Mayıs 1944 yılında, Josef Stalin’in emriyle alınan Sovyet hükümeti kararıyla başlayan Kırım Tatarlarının, Özbekistan ve Sovyetler Birliği’nin diğer bölgelerine sürgün edilmesinin 78’nci yılında, Kırım Türkleri anma töreni düzenledi. Ankara Ulus’ta bulunan Atatürk heykelinin önünde toplanan gruba, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar eşlik etti. Etkinlikte ayrıca Rusya’nın ülkelerine yönelik askeri müdahalesini protesto eden Ukraynalı vatandaşlarda yer aldı.

Bodnar: “Güneşin karanlığı yendiği gibi Kırım Tatar halkı da Stalin ve komünist rejiminin işlediği suçu yenerek kendi vatanına döndü”

Törende konuşan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Bugün Stalin rejiminin Kırım, Tatar halkına karşı işlemiş olduğu korkunç soykırım da hayatını kaybeden insanları anma ve aynı zamanda bir arada dayanışma içinde olma günü. Ben bir Kırım Tatarıyım, bir günde sürgün edilen tüm halkın acısını, zulmünü ve ızdırabını hissediyorum. Güneşin karanlığı yendiği gibi Kırım Tatar halkı da Stalin ve komünist rejiminin işlediği suçu yenerek kendi vatanına döndü. Bugün tek şansımız olduğunu söylemek isterim. O şansta; Kırım’ı işgalden kurtarmak ve tekrar serbest kılmak ve Kırım Tatar halkının kendi vatanına dönmesini sağlamaktır” dedi.

Kalkay: “Kırım Tatar’ının ve her bir Ukraynalının tek suçları, vatanlarını korumak ve Moskova emperyalizmine boyun eğmemektir”

Kırım Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Kalkay ise, Moskova’nın zulmüne hiçbir zaman boyun eğmeyeceklerini belirterek şunları dedi:

“Asırlar boyunca denediği her türlü alçak yönteme rağmen, onurlu mücadelemize karşı başarılı olamayan Moskova yönetimi, soykırım uygulamalarının zirvesine 1944 senesinde ulaşmıştır. 18 Mayıs 1944 tarihinde asılsız suçlamalar ve yalanlarla Kırım’da yaşayan halkımız topyekun sürgüne tabi tutulmuş ve Ural Dağlarına, Sibirya’ya ve Orta Asya çöllerine gönderilmiştir. Neredeyse 20 gün süren bu sürgün sırasında ve takip eden bir yıl içinde durmayan işkenceler neticesinde, sürgün edilen halkın neredeyse yarısı hayatını kaybetmiştir. Bu saldırılarla yetinmeyen Moskova, Ukrayna’ya karşı 24 Şubat tarihinde başlattığı saldırı ile gerçek yüzünü tekrar ve hayasızca ortaya koymuştur. Savaşın gerçekten başladığı 2014’ten bu yana öldürülen her bir Kırım Tatar’ının ve her bir Ukraynalının tek suçları, vatanlarını korumak ve Moskova emperyalizmine boyun eğmemektir. Kırım Tatar halkı kendisini yok etmek için yapılmış 18 Mayıs 1944 sürgününü unutmamıştır, unutmayacaktır ve unutturmayacaktır. Kırım Tatar halkı dün olduğu gibi bugün de haklının ve mazlumun yanında, katilin ve caninin karşısında olmaktan geri durmayacaktır.”

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