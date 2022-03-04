Kırıkkale’deki okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı

Kırıkkale’de "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında eş zamanlı olarak tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Acil Durum Arama ve Kurtarma (AFAD) tarafından "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında, ülke genelindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak "deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi. Kırıkkale’deki tüm okullarda da eş zamanlı olarak yapılan tatbikatta, 2 dakika süreli alarm verilerek tüm personel ve öğrenciler, sınıflarda "çök, kapan, tutun" yöntemini uyguladı. Alarmın sona ermesiyle birlikte "deprem bitti" kabul edilerek öğrenciler, öğretmenlerin kontrolünde tahliye edildi. Tatbikat sonrasında AFAD gönülleri tarafından afet sırasında kullanılan ekipmanlar da öğrencilere tanıtıldı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Atatürk Anadolu Lisesi’nde düzenlenen tatbikata katıldı. Video konferans yöntemiyle sınıflara bağlanan Vali Tekbıyıkoğlu, ilgili kurum müdürlerinden tatbikat hakkında bilgi aldı.

"Tatbikatımız başarıyla sonuçlandı"

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, 261 okulda 50 bin öğrenci ve 4 bin 700 personelle birlikte deprem tatbikatı gerçekleştirildiğini ifade ederek, "2021 yılı Afette farkındalık yılıydı. Bu münasebetle bütün personellerimize bütün öğrencilerimize farkındalık eğitimleri verildi. 2022 yılı ise depremde tatbikat yılı olarak belirlendi. 261 okulumuzda yaklaşık 50 bin öğrencimiz 4 bin 700 personelimizle beraber bugün tüm yurtta uygulanan tatbikat, bugün ilimizde de uygulandı. Çocuklarımıza daha önce öğretildiği gibi ’çök, kapan, tutun’ tekniğini başarıyla uyguladılar. Tahliyelerini gerçekleştirdiler. Akabinde sorumlu öğretmenler, öğrencilerin sayılarını alıp tatbikatı tamamladılar. Tatbikatımız başarıyla sonuçlandı" dedi.

"Artık AFAD ile yaşamaya alışmamız gerekiyor"

Afet konusunda öğrencilerin bilinçli olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Bugün tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırıkkale’mizde de deprem tatbikatı yapıldı. Atatürk Anadolu Lisesi’nde bu tatbikata sayın valilimizle birlikte katıldık. Öğrencilerimiz gayet bilinçli. Bir afet durumunda neler yapması hangi tedbirleri alması noktasında eğitimini almış vaziyetteler. AFAD Başkanlığımıza, İl Müdürlüğümüze, bu duyarlı davranışlarında ötürü çok teşekkür ediyorum. Artık AFAD ile yaşamaya alışmamız gerekiyor. Her türlü tedbirimizi alıp bilinçli bir şekilde gerekeni yapma noktasında bizde kamu kurum ve kuruluşlar olarak elimizden gelen bütün gayretle her türlü AFAD’a hazır olmamız gerekiyor” diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mahmut Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve ilgili kurum müdürleri tatbikata katıldı.