Kırıkkale’de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Kırıkkale’de aileler, 2023 yılının ilk dakikalarında bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeğe "Defne" ismi verildi. Mehmet ve Süveyda Albayrak çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında bir kız çocuğu oldu. 3 kilogram ağırlığında kız bebek dünyaya getiren Süveyda Albayrak, ikinci kez annelik sevincini yaşadığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Sezaryenle 4 gün erken doğum yaptığını ifade eden Albayrak, "Çok mutluyum, çok güzel bir duygu. Allah isteyen herkese nasip etsin. Yeni yılda geldi bize sürpriz yaptı. Çok mutlu etti bizi. 4 gün erken geldi. Aslında hafta içinde bekliyorduk ama yıl başında geldi" dedi.

Yasemin ve Kadir Gündoğdu çiftinin üçüncü çocuğu, "Muhammed Asaf" yeni yılda dünyaya gözünü açtı. Normal doğumla 3 kilogram bir erkek bebek dünyaya getiren Yasemin Gündoğdu, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Anne Gündoğdu, çocuğunun sağlıklı, sıhhatli, huzurlu ve mutlu yıllarda büyümeyi istediğini söyledi.

Rabia ve Ali Doğan çiftinin ilk çocuğu "Ebrar" bebek, 2 kilo 950 gram ağırlığında doğdu. Çocuğunun sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam sürdürmesini isteyen anne Doğan, "Çok mutluyum, Rabbim herkese nasip etsin. Tarif edilemez bir duygu" ifadesini kullandı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni yılın ilk bebeklerini hastanede ziyaret ederek, altın hediye etti.

Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçen seneden farklı olarak bu sene de 3 tane çocuğumuz ’yeni yıla merhaba’ dedi. Onlara da hayırlı bir ömür dileyerek, ufak hediyemizi takdim ettik" dedi.