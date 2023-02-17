Kırıkkale’de depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Kırıkkale’de depremzedelerin misafir edildiği KYK yurdunda depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit programı düzenlendi.

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) Konferans Salonu’nda depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit programı düzenlendi. Yahşihan İlçe Müftüsü Muharrem Evirgen ve müftülük personeli tarafından okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Programda zaman zaman da duygulu anlar da yaşandı. İlçe Müftüsü Evirgen, "Bu yolculukta tabi ki sabrın gerektiği zamanlar oluyor. Bu yolculukta imtihanın ağır olduğu ama kazanılıp mertebelerin yükseldiği zamanlar oluyor. Sizlerde metanetle yakınlarınızı kaybettiniz. Bu yaraları, memleket olarak Allah’ın izniyle saracağız" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ve çok sayıda depremzede vatandaşlar katıldı. Program sonrası katılımcılara kandil simidi ve lokum ikram edildi.