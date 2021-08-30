Kırıkkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kırıkkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kırıkkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı’na sırasıyla Kırıkkale Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Kırıkkale Belediyesinin çelenkleri bırakıldı.

Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Bakım Albay Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, siyasi partilerin temsilcileri ile diğer ilgililerin katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Fevzi Çakmak Caddesi’nde düzenlenen törende de Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, askeri araçla vatandaşları ve askeri birliği selamladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Teğmen Ali Yaşar, "Aziz Türk milleti kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığını ve vatanına kast edenlere karşı, 99 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle; yeniden, dirilerek, topyekun var oluş mücadele sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır" dedi.

Tören, şiir dinletisi ve halk oyunlarının ardından askerlerin geçişiyle son buldu.