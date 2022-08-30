Kırıkkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Kırıkkale’de düzenlenen törenle kutlandı.

Kırıkkale’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 100. yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törende Kırıkkale Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve belediye çelenkleri sunuldu. Fevzi Çakmak Caddesi’nde düzenlenen törende de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, askeri araçla vatandaşları ve askeri birliği selamladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Üst Teğmen İsmail Özkayacı, "30 Ağustos zaferi, Türk ordusuna silahlı kuvvetler günü olarak armağan edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin huzur ve bakasını sağlamak, bölgemizde ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle modern, harp ve teçhizatıyla, güçlü ve dinamik personeliyle, ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle, dostlarının ve ülkemizin güvencesi düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir" dedi.

Tören, şiir dinletisi ve halk oyunlarının ardından selamlama geçişiyle son buldu.