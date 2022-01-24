Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu korona virüse yakalandı

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nun korona virüs testinin pozitif olduğunu belirterek, tedavisinin ve karantina sürecinin evde devam ettiğini bildirdi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, korona virüse yakalandı. PCR testi pozitif çıkan Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef PCR testimin sonucu pozitif çıktı. Ancak genel durumumun iyi olduğunu ifade etmek isterim. Karantina ve tedavi sürecim evden devam edecek. Herkese kolaylıklar ve iyi haftalar diliyorum" ifadesini kullandı.