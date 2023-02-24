Kırıkhan Belediye Başkanı Yavuz: “10 bin çadır kurduk”

Hatay Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, 10 bin civarında çadır kurduklarını söyledi.

Yavuz, yaptığı açıklamada, bu yükün altından hep beraber kalkacaklarını söyleyerek, “Dünyada şu ana kadar yaşanan en büyük depremi biz yaşadık. Her ne kadar Kahramanmaraş depremi olarak görülse bile Hatay’da da yıkım çok fazla oldu. Biz ilk günden itibaren Türkiye’nin dört bir yanından devletimizle beraber kucaklaşarak milletimizin yaralarını sarmaya çalıştık. Şükürler olsun şu an Kırıkhan olarak enkazın altında kimsemiz kalmadı hepimizin başı sağ olsun diyorum” dedi. Yavuz, 10 bin civarında çadır kurduklarına dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Çadır kentler oluşturduk. Tabii bu yeterli mi yetmez. Bunun farkındayız ama bunun arkasından sizin de bildiğiniz gibi on bir ilde olan yaklaşık 15 milyon nüfusu hep birlikte sabırla inşallah bununla uğraşacağız. 3 bin 500 civarında da yine Türkiye’nin dört bir yanında hayır severlerimizin iş adamlarımızın desteğiyle ilçemize konteyner kentler kuruyoruz yine bunun yanında 1000 civarında geçici evler oluşturmak için bugün zemin çalışmalarımızı etüt çalışmalarımızı yaptık. Allah nasip ederse çok kısa bir süre içerisinde insanlarımızın özellikle kafasını sokabileceği barınabileceği bir alanı Kırıkhan’da oluşturuyoruz. Kalıcı kentlerimizin yerlerini üç aşağı beş yukarı Amanos’un eteklerine doğru güçlü zeminlerde konuşturmak üzere çalışmalarımızı da yapıyoruz.”

Kırıkhan’da vatandaş ilçe jandarmanın bahçesinde Cuma Namazını da kıldı.