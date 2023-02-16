Kirazlılardan sahra hastanesine yastık üretimi

Kiraz Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri, usta öğreticileri ve kursiyerleri, deprem bölgesine kurulan sahra hastanesi için yastık üretiyor.

Kiraz Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri, usta öğreticileri ve kursiyerleri; Kiraz Kaymakamlığı, Kiraz Belediyesi ve Kiraz İlçe Milli eğitim Müdürlüğü koordinesinde deprem bölgesine kurulan sahra hastanesi için 500 adet yastık üreterek deprem bölgesine gönderdi. 500 adet yastık da cuma günü gönderilecek ve toplamda bin adet üretim yapılmış olacak. Ayrıca öğretmen, usta öğretici ve kursiyerler deprem bölgesine bere, atkı, hırka, patik, battaniye ve eldiven örmeye devam ediyor. Şu ana kadar örülen 40 koli malzeme, yetkililere teslim edildi. Bu hafta uyku tulumu üretimine de geçilecek.

“Üretmeye devam ediyoruz”

Kiraz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ak, “Ülkemizin geçirdiği büyük deprem felaketi dolayısıyla mağdur olan insanımıza bir katkımız olsun amacıyla üretim sürecine başladık. Ne mutlu ülkemiz için fedakarlıkta bulunana, ne mutlu bir katkı üretebilene” diye konuştu. Kiraz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şerif Emre Akın da, “Tüm öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerimiz daha ilk günden depremzedelerin ihtiyaçlarını karışmak için seferber oldu. Herkes kendi istekleriyle halk eğitime gelip ‘Neler yapabiliriz?’ diye sordu. Bölgede ihtiyaç olan temel malzemelere öncelik vererek üretime başladık. Tüm kursiyerler kurslarda, evlerinde, hatta akşamları kafede üretim yapmaya devam etti. Kurum olarak amacımız, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olmak. Kiraz Kaymakamımız, Kiraz Belediye Başkanımız ve Kiraz ilçe Milli Eğitim Müdürümüz bizlere sürekli malzeme tedarikinde bulunuyor. Tüm halk eğitim olarak bizde gece gündüz, hafta sonu demeden üretime devam ediyoruz” dedi.