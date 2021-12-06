banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Feribot seferlerine fırtına engeli
Feribot seferlerine fırtına engeli
Fenerbahçe evinde dört köşe
Fenerbahçe evinde dört köşe
Bakan Soylu, yıllık uyuşturucu rakamlarını paylaştı
Bakan Soylu, yıllık uyuşturucu rakamlarını paylaştı

Kiraya verdiği aracı il il gezip arıyordu araç yerine yeni mağdurlar buldu

İstanbul’da vinç kiralama işiyle uğraşan Osman Özkul, kiraya verdikten sonra GPS’i sökülerek kaybolan kamyonunu her yerde arıyordu. Özkul, kamyonunu ararken araç yerine yeni mağdurlarla karşılaştı.

Haberde İnsan 06.12.2021, 11:05
Kiraya verdiği aracı il il gezip arıyordu araç yerine yeni mağdurlar buldu

İstanbul’da vinç kiralama işiyle uğraşan Osman Özkul, kiraya verdikten sonra GPS’i sökülerek kaybolan kamyonunu her yerde arıyordu. Özkul, kamyonunu ararken araç yerine yeni mağdurlarla karşılaştı.

Uzun yıllardır İstanbul’da vinç ve araç kiralama işi yapan Osman Özkul, kamyonunu Bursa’da yaşayan bir şahsa aylık 8 bin lira karşılığında kiraya verdi. Kiraladığı kamyonun 6 gün sonra GPS sinyali kesilince şüphelenip kiraladıkları kişiyi aradı. Kiraladıkları kişi karşı firma yetkililerinin telefonlarına çıktı. Aracı geri isteyen firma yetkilileri olumlu cevap alamadı. GPS’si de sinyal vermeyen araçlarının parçalanıp satılmasından endişe eden firma yetkilileri Bursa’ya gelerek bu kişiden şikayetçi oldu. Aynı zamanda kiraladıkları kişilerin Türkiye’nin farklı noktalarında yaşayan yakınlarına tek tek ulaşıp aracını bulmak için mücadele etti. Osman Özkul, 1 aydır 500 bin lira değerindeki kamyonunu bulmak için Türkiye’nin bir çok ilini gezip kamyonunu arıyor. Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajla haberlere çıkan Özkul, aynı şekilde aynı kişi tarafından kamyonlarının kiralandığını ve araçlarına ulaşamadıklarını söyleyen başka mağdurlarla karşılaştı. Bir araya gelen kamyon mağdurları hep beraber araçlarını bulmak için mücadele veriyor.

Tek isteğinin kamyonunu bulmak olduğunu ifade eden Osman Özkul, "Kamyonu Bursa’da bir kişiye aylık 8 bin lira karşılığında kiraya verdim. 1 aydır kanyonu hiç bir şekilde bulamıyorum. Kamyon HTS kayıtlarına da takılmamış, aracın maddi değeri 500 bin lira. Biz karşı tarafla aylık 8 bin lira karşılığında kira sözleşmesi yaptık. Kiraya verdiğimiz aracımızın GPS sökülünce İstanbul’dan gelip Bursa’da suç duyurusunda bulunduk. Kiraya verdiğimiz kişiye telefonla ulaştığımızda "ben sizi geri arayacağım" cevabı veriyor. Kiraya verdiğimiz Türkiye’nin farklı illerinde oturan yakınlarına tek tek gittik ama bir netice alamadık. Sonra haberlere çıktıktan sonra bizi haberlerde izleyen başka mağdurlarda bize ulaştı. Kamyonlarının ortada olmadığını söyledi. Biz şimdi hep beraber kamyonlarımızı arıyoruz" dedi.

Haberlerde Osman Özkul’u gördüğünü belirten Mehmet Yavuz, "Ben aracımızı kiralamak için internet sitesine ilan verdim. Aracımı Bursa’ya kiraya verdim. Kiraya verdikten 1 ay sonra telefon açtım. 3 aydır ne kamyonu nede paramı alabildim. 3 defa aracımı bulmak için Bursa’ya geldim. Telefon açıyorum yarın getireceğim bugün getireceğim diyorlar. Ben Osman Özkul’u televizyonda gördüm. Oda benim gibi mağdur olmuş irtibata geçtik, aynı kişi tarafından mağdur olmuşuz. Aynı sahte kaşe ve vergi levhası kullanmış, bu zamana kadar hep ulaştım şahıssa 10 gündür ulaşamıyorum. Şimdi hep beraber araçlarımızı aramaya başladık. Bizden başka mağdurlar da var" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Fenerbahçe 15 27
3. Konyaspor 14 26
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 14 18
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 14 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Bursaspor 14 17
14. Menemenspor 13 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 14 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Brentford 15 17
13. Crystal Palace 15 16
14. Leeds United 15 16
15. Southampton 15 16
16. Everton 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Osasuna 16 21
10. Athletic Bilbao 15 20
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 16 8