banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Gezi davasında mahkemeden 'Osman Kavala' kararı
Gezi davasında mahkemeden 'Osman Kavala' kararı
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi

Kıran Mahallesinde yollar yenileniyor

Alt yapı çalışmaları tamamlanan Kıran Mahallesinde bozulan yollar parke taşıyla kaplanıyor.

Haberde İnsan 08.10.2021, 16:29
Kıran Mahallesinde yollar yenileniyor

Alt yapı çalışmaları tamamlanan Kıran Mahallesinde bozulan yollar parke taşıyla kaplanıyor.

İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan Kıran Mahallesinde parke taş kaplama çalışması başlatıldı. 5 sokakta toplam 3 bin metrekare parke taşı uygulanacak Kıran’da çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.

Devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte inceledi. Alper Taban, “Burada daha önce Büyükşehir Belediyemizin kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarını tamamlamasının ardından, altyapı çalışmaları sırasında bozulan yollarda biz de parke taş uygulamasını başlattık. Kazılar esnâsında ister istemez yollar tahrip oluyor. Altyapının bitmesiyle bizler de eksikleri gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tamamlandığında Kıran Mahallemizin önemli eksiklerinden biri daha giderilmiş olacak. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1