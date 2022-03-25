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Kınık’ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
İzmir’in Kınık ilçesinde, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ali Ekber Gelir, son yolculuğuna uğurlandı.
Haberde İnsan 25.03.2022, 12:34
İzmir’in Kınık ilçesinde, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ali Ekber Gelir, son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs Gazisi Ali Ekber Gelir, rahatsızlığı nedeniyle Kınık ilçesinde yaşamını yitirdi. Gazi Ali Ekber Gelir için, ilçede askeri cenaze töreni düzenlendi. Ali Ekber Gelir, Bağalan Mahallesi Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kınık’ta düzenlenen cenaze törenine; Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Bergama Garnizon Komutanı Tank Kurmay Albay Kürşat Güler, Kınık İlçe Jandarma Komutanı Oral Kaymak, Kınık İlçe Emniyet Müdürü Murat Coşkun, Kınık İlçe Müftüsü Cuma Yanar, daire amirleri, Gazi Ali Ekber Gelir’in ailesi, yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.