Kimsesiz depremzede hastalara gönüllü refakatçilik yapıyorlar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, deprem nedeniyle yaralanan, tedavi için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen hastalar içinde kimsesi olmayanlara gönüllü refakatçilik uygulaması başlattı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin değişik bölümlerinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler kendi aralarında sosyal medya aracılığı ile kurdukları grupta saat ve zaman sınırı olmaksızın gönüllü hasta refakatçiliği uygulamasını başlattılar. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Nurdağ Soner tarafından başlatılan uygulamaya diğer bölümlerden de destek geldi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, “Büyük bir felaket atlattık. Bizler Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak tüm sağlık çalışanlarımız ile cansiperane bir şekilde depremzede vatandaşlarımızı hastanemizde takip ve tedavilerini yapmak üzere kabullere başladık. Depremzede olup, refakatçisi olmayan hastalarımıza Tıp Fakültesi öğrencilerimizin gönüllülük esası ile birlikte yapmış oldukları bir uygulamayı burada duyurmak isterim. Arkadaşlarımız belli periyodikler halinde refakatçilik hizmetini gerçekleştirip buradaki depremzede vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını giderme noktasında hastanemizde tedavi süreçlerinde eşlik etmektedirler. Bu uygulamanın diğer illerimize de örnek olacağını tüm vatandaşlarımızın her meslek grubundan, her kesimden cansiperane nasıl destek olduklarını ulus olarak izlemekteyiz. Arkadaşlarımızın bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Depremzedelerimizin en iyi ve en kaliteli hizmeti alması için elimizden gelen tüm gayreti hep beraber sarf edeceğimizin bilinmesini isterim” dedi.

"Kimsesi olmayan hastalarımız için dönüşümlü olarak refakatçilik hizmeti sunuyoruz"

Kimsesiz depremzede vatandaşlara gönüllülük esasına dayalı refakatçilik hizmeti uygulamasının öncülerinden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 6 öğrencisi Nurdağ Soner, “Hepimizin başı sağ olsun. Diğer illerden hastanemize gelen depremzedelerimizin, özellikle kimsesiz olanların refakatçi konusunda Başhekim yardımcımız ile iletişime geçtim. Bu süreçte ben de bu kadar kişiye ulaşabileceğimizi tahmin etmiyordum ama hem Tıp Fakültesi, hem de diğer fakültelerden öğrencilerimiz sayesinde birçok kişiye ulaştık. Şu an başında kimsesi olmayan hastalarımız için dönüşümlü olarak gönüllülüğe dayalı olarak refakatçilik hizmeti sunuyoruz. Bunun burada son olmasını değil, devam etmesini dilerim” dedi.

Gönüllü refakatçilik uygulamasına katılan Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Hasan Ali Özkan, “Bu projeyi duyduğumda direk Başhekim yardımcısı le iletişime geçtim. O da beni buraya yönlendirdi. Hastalarımız le ilgileniyoruz öğrenci arkadaşlarımız ile. Onların da moralinin düzeldiğini fark ediyoruz” dedi.