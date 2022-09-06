Kilis’te yetim çocuklara sünnet öncesi eğlencesi düzenlendi

Kilis’te, yetim ve yoksul 35 çocuk için sünnet eğlencesi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kızılay Şube Başkanlığı tarafından organize edilen programda yetim ve yoksul 35 çocuk için sünnet öncesi eğlence programı düzenlendi. Çocukların yarın Kilis Devlet Hastanesinde sünnet olacakları bildirildi. Etkinliğe; Vali Vekili Kemal Balaban, Vali Yardımcısı Semih Doğanoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Suat Orhan, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, davetliler katıldı. Sünnet olacak çocuklar ile aileleri müzik eşliğinde eğlendiler. Protokol üyeleri de eğlenen çocukları yalnız bırakmayarak yakından ilgilendiler.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, sünnet olacak çocuklar ile etkinliğe katılan çocuklara oyuncak hediye etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kılınç, “Kızılay ile işbirliği yaparak, Kilis’te yaşayan öksüz, yetim ihtiyaç sahibi 35 çocuğumuzun sünnet organizasyonunu yaptık. Bugün düğün yapıldı yarın da hastane ortamında sünnetleri gerçekleştirilecek” dedi.

Kızılay Şube Başkanı Adnan Erdoğan ise, “Sünnet öncesi çocuklara bir eğlence programı düzenledik. Biraz eğlendirmeye çalıştık. Yarın hastanede sünnet olacaklar” dedi.